Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, Konakpınar Gençlik Merkezini hayal ettiklerini, çok çalıştıklarını ve sonunda da böyle değerli bir eseri Altıeylül’e kazandırdıklarını söyledi.

Çocukların birbirleriyle kaynaşmaları, sosyalleşmeleri, erken yaşta sorumluluk duygusu, takım ruhu ve sportiflik kazanmaları adına hayata geçirilen Altıeylül Belediyesi Konakpınar Gençlik Merkezi Kampı’nda çocuklar doğayla iç içe güzel bir gün geçirmenin mutluluğunu yaşadı. Gençlerin doğayla iç içe kamp yapabileceği merkezde, 8 odalı otel binası, restoran ve 12 Ahşap Ev bulunuyor. Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, Konakpınar Gençlik Merkezi’nin gençler başta olmak üzere tüm vatandaşların faydalanacağını ifade etti.

Başkan Avcı, “Konakpınar’da bulunan Gençlik Merkezi ilk misafirlerini ağırladı. Çocuk Üniversitesinden mezun olan 33 öğrenci yapılan etkinliklerde doğayla iç içe güzel bir gün geçirmenin mutluluğunu yaşadı. Altıeylül Belediyesi’ne bağlı Gençlikspor Müdürlüğümüzün gözetiminde öğrenciler hem bilgilendiler hem eğlendiler” diye konuştu.