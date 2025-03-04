Balıkesir’in Altıeylül ilçesine bağlı Karamanköy Mahallesi’nde, Devlet Su İşleri (DSİ) 25. Bölge Müdürlüğü tarafından yapımı gerçekleştirilen Karamanköy Taşkın Koruma Tesisi tamamlandı. 103 milyon TL yatırım bedeli ile hayata geçirilen proje, mahallede taşkın riskini en aza indirerek vatandaşların can ve mal güvenliğini korunması hedefleniyor.

Özellikle yoğun yağış dönemlerinde yaşanan taşkın olayları, bölgedeki tarım alanlarına ve yerleşim yerlerine zarar veriyor, halkın günlük yaşamını olumsuz etkiliyordu. Yapımı tamamlanan taşkın koruma tesisi ile Karamanköy Mahallesi ve çevresindeki taşkın riski büyük ölçüde azaltılmış olacak. Bu sayede mahalle sakinleri daha güvenli bir çevrede yaşarken, tarım alanları da taşkın tehdidinden korunmuş olacak.

Proje çerçevesinde 980 metre uzunluğunda çift taraflı betonarme duvar inşa edilerek taşkın sularının kontrollü bir şekilde yönlendirilmesi sağlandı. Ayrıca, ulaşımın aksamaması için 15 adet yol geçiş yapısı tamamlandı. Bu yapılar sayesinde hem sel sularının güvenli bir şekilde tahliyesi sağlanacak hem de vatandaşların ulaşımında aksaklık yaşanmayacak.

Devlet Su İşleri tarafından 103 milyon TL yatırım ile gerçekleştirilen bu proje, bölgenin taşkın zararlarından korunmasına büyük katkı sağlayacak. Taşkın kontrolü, hem altyapı güvenliği açısından hem de ekonomik kayıpların önlenmesi adına büyük önem taşıyor. Bu tesis ile birlikte, Karamanköy Mahallesi’nde yaşayan vatandaşlar taşkın tehlikesinden korunurken, bölgedeki tarımsal faaliyetler de güvence altına alınmış olacak.

Devlet Su İşleri 25. Bölge Müdürlüğü, Balıkesir ve çevresinde su yönetimi, taşkın koruma ve sulama projelerine yönelik yatırımlarını sürdürüyor. Bölgenin su kaynaklarının etkin yönetimi için yapılan çalışmalar kapsamında, taşkın koruma tesislerinin artırılması hedefleniyor. Yetkililer, doğal afet risklerinin azaltılması ve altyapının güçlendirilmesi için çalışmaların devam edeceğini belirtiyor.