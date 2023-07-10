Altıeylül Belediyesi’nin Plevne Mahallesi’ne kazandırmış olduğu Plevne Mahallesi Kapalı Pazar Yeri tanıtım toplantısı pazarcı esnafının katılımıyla Hasan Can Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Plevne Mahallesi Kapalı Pazar Yeri 45 adet taşınmaz kiraya verilecek. 38 Pazar yeri, 1 çay ocağı, 5 dükkan ve 1 restorandan oluşacak. Altıeylül Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü bünyesinde gerçekleştirilecek olan ihale süreci 18 Temmuz Salı günü mesai bitimine kadar devam edecek.

Plevne kapalı pazar yeri 29 yıllığına ihale edilecek

2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesine göre açık teklif usulüyle 29 yıllık üst kullanım hakkı verilmesi ihalesi 18 Temmuz Salı günü Altıeylül Belediyesi Sultan Abdülhamithan Gelişim Merkezi Encümen Toplantı Salonu 2. Katta yapılacak.

İhalelere ait şartnameler mesai saatleri içinde Altıeylül Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nden görülebilir. Müdürlükten yapılan açıklamaya şöyle: “Taşınmazların ihalelerine son müracaat tarihi 18 Temmuz Salı gününe kadardır. Müracaat tarih ve saatinden sonra yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir”

“Sosyal belediyecilik anlayışıyla vatandaşa hizmet için çalışıyoruz”

Projeyle ilgili açıklamalarda bulunan Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, “Belediye olarak en iyiyi en güzeli vatandaşımıza ve esnafımıza sunmak için ekiplerimiz çalışmalarını sürdürüyor. Sosyal Belediyecilik anlayışı ile Plevne Mahallesi’nde eksik olan Kapalı Pazar alanını önümüzdeki aylarda açmayı planlıyoruz. Pazar yerimizin Altıeylülümüze, Balıkesir’e hayırlı uğurlu olmasını diliyoruz” diye konuştu.

Altıeylül Belediyesi’ne bağlı Hasan Can Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen lansman toplantısına Altıeylül Belediye Başkan Yardımcısı Fikrettin Kocaman, Altıeylül Belediyesi Fen İşleri Müdürü Feyzullah Gürbüz, Balıkesir Lokantacılar Odası Başkanı Hasan Yıldız, Balıkesir Sebzeciler Odası Başkanı Nurallah Bozkır ve pazarcı esnafı katılım sağladı.