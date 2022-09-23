Altıeylül Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı saha ekipleri Balıklı, Kirazpınar, Ertuğrul, Ayşebacı, Ayvatlar ve Dereçiftlik Mahallelerinde yol açma; yol bakım ve onarım; yol genişletme ve temizleme ile antik kumlamalı begonit taş döşemesi faaliyetlerine başladı.

Altıeylül Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı saha ekipleri Balıklı, Kirazpınar, Ertuğrul, Ayşebacı, Ayvatlar ve Dereçiftlik Mahallelerinde yol açma; yol bakım ve onarım; yol genişletme ve temizleme ile antik kumlamalı begonit taş döşemesi faaliyetlerine başladı.

Altıeylül genelinde alt yapı ve üst yapı çalışmalarını aralıksız sürdüren Altıeylül Belediyesi, yaklaşan kış ayı öncesi özellikle kırsal mahallelerde yürüttüğü faaliyetlerine hız verdi. Vatandaşların kış ayı öncesi hayat kalitesini artırarak ulaşım sorunlarının önüne geçebilmek için sürdürdüğü faaliyetler dahilinde Balıklı, Kirazpınar, Ertuğrul, Ayşebacı, Ayvatlar ve Dereçiftlik Mahallelerinde başladığı üst yapı çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Özellikle kırsal mahallelerin kış aylarında yaşadığı mahalle içindeki çamurlu yollardan kaynaklanan olumsuzluklar, geçen senelerde olduğu gibi Altıeylül Belediyesi Fen İşleri’ne bağlı ekiplerce gerçekleştirilen çalışmalarla birlikte bu sene de yaşanmayacak.

Başkan Avcı “Vatandaşlarımızın yaşam kalitesini gözetmeye devam edeceğiz”

Altıeylül’de kırsal mahallelerde gerçekleştirilen çalışmalar arasında Balıklı Mahallesi’nde 15 Bin Metrekare kilit parke taş döşeme; Dereçiftlik Mahallesi’nde 10 Bin Metrekare kilit parke taş döşeme ve Ertuğrul Mahallesi’nde bin 500 Metrekare antik kumlamalı begonit taş döşeme faaliyetleri devam ederken Kirazpınar Mahallesi’nde yol bakım ve onarım; Ayvatlar Mahallesi’nde yol genişletme ve Ayşebacı Mahallesi’nde yol yapım, asfalt yenileme ile kilit parke taş döşeme faaliyetleri sürdürülüyor. Yapılan çalışmalar ile Altıeylül’de yaşayan vatandaşların bu kış da rahat edeceğini dile getiren Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı “Altıeylül’ümüzde sürdürdüğümüz faaliyetlerimiz ile vatandaşlarımızın konforunu ön planda tutarak çalışmalarımıza titizlikle devam ediyoruz. Merkez kırsal ayrımı yapmadan özellikle kırsal mahallelerimizde sürdürdüğümüz çalışmalarımızla da kış aylarında vatandaşlarımızın yaşam kalitesini gözetmeye devam edeceğiz” dedi.