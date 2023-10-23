Altıeylül Belediyesi, Cumhuriyetimizin 100. Yılında 100 Öğrencimizle Anıtkabir’de adlı program kapsamında 50 kız-50 erkek 12. Sınıf öğrenci ile Anıtkabir’i ziyaret etti. 100 genç program kapsamında Aslanlı Yoldan Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün mozolesine doğru yürüyerek duygu dolu anlar yaşadı.

Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı ve 100 öğrenci Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün mozolesinde saygı duruşunda bulundu. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Başkan Avcı, “Cumhuriyetimizin 100. yılında 100 öğrencimiz ile Anıtkabir’deyiz. Çok gururluyuz, çok duyguluyuz, çok mutluyuz. Türk Milletinin vefalı evlatları olarak bugün Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün aziz hatırasını anmaya geldik. Ülkemiz ve milletimiz adına bir kez daha Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e Allah’tan rahmet diliyorum. Ruhu şad, mekânı cennet olsun” dedi. Programı kapsamında öğrenciler daha sonra; Anıtkabir Atatürk ve Kurtuluş Savaşı Müzesi, 1. TBMM ve 2. TBMM ziyaret etti.