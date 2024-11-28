Altıeylül Belediyesinin Çocuk Üniversitesinde 52 öğrenciye Türkçe, Matematik, Fen Bilgisi, İngilizce ve Robotik Kodlama dersleri ücretsiz sunuluyor.

Altıeylül Belediyesi, "Çocuk Üniversitesi" projesi kapsamında, hafta sonları eğitimlerini sürdürüyor. Bu yıl, 52 öğrenciye Türkçe, Matematik, Fen Bilgisi, İngilizce ve Robotik Kodlama alanlarında eğitim veriliyor. Derslerde kullanılan tüm materyaller ise Altıeylül Belediyesi tarafından ücretsiz olarak sağlanıyor.

Altıeylül Akademi bünyesinde faaliyet gösteren "Çocuk Üniversitesi", daha geniş bir öğrenci kitlesine ulaşmayı hedefleyerek, tüm Altıeylül’deki çocuklara yönelik etkin eğitim faaliyetlerini artıracak.

Başkan Şehirli, göreve geldiklerinde eğitime verdikleri önemin altını çizerken, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün "Çocuklar, milletimizin geleceğidir. Onları en iyi şekilde yetiştirmek, en önemli görevimizdir." sözünü hatırlatarak, “Çocuklarımıza vereceğimiz en büyük miras, onlara iyi bir eğitim vermektir. Bu bilinçle Altıeylül Belediyesi olarak eğitim desteğimizi sürdürüyoruz” dedi.