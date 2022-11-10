Altıeylül Belediyesi ile Güney Marmara Kalkınma Ajansı arasında jeotermal kaynakların tespiti ve topraksız sera üretiminde kullanılmasını kapsayan destek sözleşmesi imzalandı. Buna göre örtü altı tarım üreticileri, sağlık, turizm, enerji vb sektörlerindeki yatırımcılar, TR22 bölgesinde çiftçilikle uğraşan, yatırımlarını büyütmek isteyen ve üretim yapmak isteyen vatandaşları kapsıyor.

Altıeylül Belediyesi ile Güney Marmara Kalkınma Ajansı arasında jeotermal kaynakların tespiti ve topraksız sera üretiminde kullanılmasını kapsayan destek sözleşmesi imzalandı. Buna göre örtü altı tarım üreticileri, sağlık, turizm, enerji vb sektörlerindeki yatırımcılar, TR22 bölgesinde çiftçilikle uğraşan, yatırımlarını büyütmek isteyen ve üretim yapmak isteyen vatandaşları kapsıyor.

Güney Marmara Kalkınma Ajansında imzalanan destek sözleşmesi ile Altıeylül ilçesinde bulunan jeotermal kaynakların sağlık, enerji, ısınma, tarım ve birçok alanda ekonomiye kazandırılması ve aynı zamanda bölgedeki kırsal alanların gelişmesinde öncü olacak tarımsal üretime ivme kazandırması amaçlanıyor.

Verilen desteğin Altıeylül’ de ki tarımsal üretim ve turizm açısından çok önemli olduğunu söyleyen Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı: “Balıkesir’imiz Türkiye’yi doyuran şehir, Balıkesir’i doyuran ilçe ise Altıeylül. Altıeylül ilimizde ki en önemli tarım merkezlerinden birisi. 81 kırsal mahallemizde yapılan tarımsal üretim şuan da Balıkesir’imiz için çok önemli. Dolayısıyla bizlerde vatandaşlarımıza tarımsal üretim konusunda her zaman destek olmak istiyoruz. Bugün de burada bu doğrultuda önemli bir adım atıyor ve jeotermal kaynakların araştırılması, tarımsal üretimde, sağlıkta ve turizmde kullanılması için çalışma başlatıyoruz. Bu önemli sözleşmenin ilçemize, çiftçilerimize ve tüm vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum.” Dedi. İmza töreninde konuşan Güney Marmara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Abdullah Güç: “Bölgemizde çok fazla jeotermal kaynağı olduğunu biliyoruz ve bu kaynakların araştırılması, çıkarılması ve gerek tarıma gerekse turizme kazandırılması için Altıeylül Belediyemiz ile çok önemli bir işbirliğine imza attık. Bu konuda Altıeylül Belediye Başkanımız Hasan Avcı’ya ve ekibine çok teşekkür ediyoruz” dedi.