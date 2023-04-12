Altıeylül Belediyesi ilçe sakinlerinin önerilerini, taleplerini ve şikâyetlerini dinleyip çözüm üretmek için ‘Altıeylül Yanında Ekibi’ ile kapı kapı geziyor.

Altıeylül’e değer katan örnek projelerin yanı sıra, sosyal belediyecilik çalışmalarına da önem veren Altıeylül Belediyesi, gönül belediyeciliği anlayışıyla ilçemize değer katan projeleri hayata geçiriyor.

Altıeylül Belediyesi “Hep Birlikte Mutlu Yarınlara” sloganıyla Altıeylül’de ikamet eden vatandaşların evine konuk oluyor. Altıeylül Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü ekipleri Altıeylül sakinlerinin kapılarını çalarak; “Başkanımız Hasan Avcı’nın sizlere selamlarını getirdik” dedikten sonra hazırlamış oldukları hediyeyi takdim ediyor.

Altıeylülle biz kocaman bir aileyiz

Altıeylül Belediyesi; belediyeciliği rutin işlerden ibaret görmeyip sosyal belediyecilik anlamında da yüreklere dokunuyor. Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın işaret ettiği çözüm odaklı gönül belediyeciliği ilkesi ile gücümüzü aldığımız hemşehrilerimizin kapısını çalıyoruz. Biz Altıeylül ile kocaman bir aileyiz” diye konuştu.