Alanya Turistik İşletmeciler Derneği Başkanı Burhan Sili, “Sektörün en büyük özelliklerinden biri emek yoğun bir sektör olması ve istihdama önemli oranda katkı sağlaması. Bu sebeple giderek artan kalifiye personel açığı için önlemler alma konusunda kararlıyız” dedi

Alanya Turistik İşletmeciler Derneği Başkanı Burhan Sili, “Sektörün en büyük özelliklerinden biri emek yoğun bir sektör olması ve istihdama önemli oranda katkı sağlaması. Bu sebeple giderek artan kalifiye personel açığı için önlemler alma konusunda kararlıyız” dedi

Alanya’da gastronomi ile ilgili mevcut çabalara katkı sağlamak adına ve bunu sağlayacak olan mutfak personelinin artan sorunlarına çözüm getirebilmek amacıyla yeni bir dernek kurma kararı aldıklarını açıklayan Çağdaş Aşçılar Derneği (AŞ-DER) Başkanı Baki Budak ve yönetim kurulu üyeleri Orhan Ayar, Özhan Özsaraç, Cemil Kaya ve Turan Erşahan, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) ile Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Yönetim Kurulu Üyesi ve Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Başkanı Burhan Sili’yi ziyaret etti. Yapılan görüşmede eğitimini tamamlayan bireylerin sektöre olan ilgisi, otel ve restoranda çalışan mutfak personelinin sosyal imkanları ve lojmanlar, kalifiye personel sorunu, Erken Yaşta Emeklilik (EYT) Yasası sonrası oluşacak personel açığı, antraktlı çalışma sistemi ve üniversiteler ile dayanışma ve mutfak akademisi çalışmaları konuları masaya yatırıldı. ALTİD Başkanı Burhan Sili, “Sektörün en büyük özelliklerinden biri emek yoğun bir sektör olması ve istihdama önemli oranda katkı sağlaması. Bu sebeple giderek artan kalifiye personel açığı için önlemler alma konusunda kararlıyız” dedi.