Aydın’da görme engelli bireyler adına çalışmalarına devam eden Altı Nokta Körler Derneği, geleneği bu yıl da devam ettirerek 2 bin kişilik aşure hayrı gerçekleştirdi.

Aydın’da görme engelli bireyler adına çalışmalarına devam eden Altı Nokta Körler Derneği, geleneği bu yıl da devam ettirerek 2 bin kişilik aşure hayrı gerçekleştirdi.

Altı Nokta Körler Derneği Aydın Şubesi Muharrem ayı dolayısıyla aşure hayrı gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen hayra ilişkin bir açıklama yapan Altı Nokta Körler Derneği Aydın Şube Başkanı Bayram Özen; "Farklılıkları bir araya getirerek eşsiz bir lezzetin ortaya çıktığı aşure, bize ders almamız gereken birçok mesaj veriyor. Bizlerde Altı Nokta Körler Derneği Aydın Şubesi olarak, görme engelli arkadaşlarımız, gönüllü üyelerimiz ve dostlarımızla birlikte dayanışma içerisinde aşure hayrımızı gerçekleştirdik. Bu hayra katkı koyan herkese çok teşekkür ediyorum. Aşurenin verdiği birlik mesajını alabilmemizi temenni ediyorum" dedi.