DÜZCE(İHA) – Fazla kiloları yüzünden başta solunum yetmezliği olmak üzere bir çok sağlık sorunu yaşayan H.D. obezite cerrahisi sonrası altı ayda 56 kilo vererek hem sağlığına hem de kendine yakışanı giymeye başladı.

Çağın en büyük sağlık sorunlarından biri olan obezite ile mücadelede, diyet ve spor gibi yöntemlerle kilo veremeyen hastalar için laparoskopik cerrahi yöntemi hayat kurtarıcı oluyor. Diyetisyen desteği ve spor yaparak fazla kilolarını veremeyen H.D. Düzce Üniversitesi Hastanesi’nde yaklaşık 6 ay önce geçirdiği ameliyat sonrası 56 kilo verdi.

Hayat kalitesi artan hasta H.D. “Gerçekten hayat felsefem bile değişti. Hastalıklarım tamamen geçti. İleri derece uyku apnem, kolesterol, şeker ve nefes darlığım vardı. Öncelikle kendimi de sevmeye başladım. Önceden alışveriş yaparken kendime yakışanı değil, üzerime olanı almaya çalışıyorum. Şimdi ise kendime yakışanı seçebiliyorum. Psikolojimi dahi çok olumlu yönde düzeltti diyebilirim. Diyet ve sporla kilo vermeyenler, tereddütsüz başvurabilirler” diye konuştu.

Hastanın ameliyat sonrası iyi bir süreç yönetimi gerçekleştirdiğini ifade eden Düzce Üniversitesi Hastanesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mevlüt Pehlivan ise; “Hastamız geldiğinde tanıyamadım. Çok iyi bir süreç yönetimi geçirdi. Yüksek riskli ameliyat grubunda bir hastaydı. Ameliyat sürecini iyi atlattı, ameliyat sonrası da vücut kompozisyon analiz ve tetkiklerini gözden geçirdiğimizde metabolik sağlığının da yerine geldiğini ve hayat kalitesinin çok yükseldiğini gördük. Bizim için sürpriz bir son değil. Önemli olan bu süreci hayat tarzını değiştirerek sürdürmesi” dedi.