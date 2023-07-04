Bursa’nın Karacabey ilçesindeki sahil bölgesi, 9 günlük bayram tatili süresince maksimum seviyelere ulaştı. Her yıl olduğu gibi bu yılda tatil boyunca toplamda 100 bine yakın yazlıkçıyı ağırlayan ilçeye bağlı Yeniköy, Malkara ve Kurşunlu’daki yerleşim alanları ve sahiller, adeta hınca hınç doldu.

Karacabey,04.07.2023-Bursa’nın Karacabey ilçesindeki sahil bölgesi, 9 günlük bayram tatili süresince maksimum seviyelere ulaştı.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da tatil boyunca toplamda 100 bine yakın yazlıkçıyı ağırlayan ilçeye bağlı Yeniköy, Malkara ve Kurşunlu’daki yerleşim alanları ve sahiller, adeta hınca hınç doldu.

Eşsiz tabiatın tadını doyasına çıkardılar

Karacabey longozuna bayram tatilini fırsat bilerek gelen tatilciler, yanlarına ailelerini de alarak tabiatın zevkini çıkarttı. Serinlemek isteyenler sahilde denize girerken, orman yürüyüşlerinin adresi ise Karacabey Longozu oldu.

Türkiye’nin en uzun sahili

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan,“Bir yanda Türkiye’nin en büyük longoz ormanına ev sahipliği yapıyoruz, bir yandan da Türkiye’nin en uzun sahili ilçemiz sınırlarında. Tek parça olarak 14 kilometre, toplamda ise 22 kilometre ile Türkiye’nin en uzun plajı, bu yıl da bayram tatilinde bölgenin ilgi odağı oldu. 9 gün süresince toplamda 100 bine yakın ziyaretçi ağırladı. Havaların da sıcak gitmesiyle plajlar serinlemek isteyenlerle dolarken, alternatif olarak longoz ormanları ve bölgenin dört bir yanındaki piknik alanları da yazlıkçılarla dolup taştı. Çadır ve karavan kamp alanımız da bu yoğunluktan nasibini aldı. Tatil süresince zabıta, destek hizmetleri ve temizlik ekiplerimiz teyakkuzdaydı” dedi.