Düzce Valisi Selçuk Aslan başkanlığında düzenlenen “İçme Suyu ve HES” gündem başlıklı toplantıda Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, il genelinde sıklıkla yaşanan su kesintilerinin ortadan kaldırılması amacıyla kesin ve kalıcı çözümün sağlanması konularında önerilerini sıralayarak Devlet Su İşleri yetkilileri ile ilgili müdürleri bilgilendirdi.

Başkan Faruk Özlü içme suyu kaynağında meydana gelen kuraklık ve debi düşüklüğü sonucu yaşanan su kesintilerine alternatif kaynaklar oluşturarak kesin çözüm üretmeye kararlı adımlarla devam ediyor. Vali Selçuk Aslan başkanlığında düzenlenen “İçme Suyu ve HES” gündem başlıklı toplantıda Devlet Su İşleri yetkilileri ile bir araya gelen Başkan Özlü, alternatif su kaynaklarının kısa sürede inşa edilmesi ve maliyetlerin en rantabl şekilde kullanılması için önerilerini sıraladı. Başkan Özlü, DSİ ve Düzce Belediyesi ortaklığında kural ve denetimlere uygun şekilde yürütülecek kaynak inşası sayesinde Düzce’de kuraklığa bağlı yaşanan içme suyu kesintilerinin önüne geçilebileceğini belirtti.

Öneriler arasında Fındıklı Aksu deresine yapılacak yatırım ile Bahçeşehir başta olmak üzere şehrin kuzeyinde kalan kısımların su ihtiyacının sağlanması da konuşulurken güneyde bulunan kaynaklar ile birbirine alternatif seçenekler olabileceği de ifade edildi.

“DSİ mevzuatına uygun her türlü desteğe hazırız”

Projeye DSİ’nin yönlendirmesi ile işçilik katkısında bulunabileceğini belirten Başkan Özlü, içme suyu kaynağı konusunda sorun yaşanmadığını, ancak alternatif yatırımların şehrin büyüme hızına paralel olarak hızlı bir şekilde hayata geçirilmesi gerektiğine vurgu yaptı. Başkan Özlü ayrıca şehir merkezinden geçen derelerin taşkın riski bakımından sıkça temizlenmesi gerektiği konusunu da toplantıya katılanlarla paylaştı.

Kayıp-kaçak şebeke borularının yenilenmesi ile çözülecek

Tüm kurumların büyük bir uyum ve iş birliği içinde çalışmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Faruk Özlü, basınç kontrolünü doğrudan etkileyen ve beklenmedik arızalara sebep olan şebekedeki kayıp-kaçak durumunun da projesi hazır olan 45 Milyon Euro değerindeki alt yapı şebekesini yenileme çalışmasının başlaması ile çözüleceğini vurguladı.