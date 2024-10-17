Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, şehrin farklı noktalarında yürütülen çalışmaları yerinde incelerken, alternatif çevre yolu çalışmalarının da hızla devam ettiğini söyledi.

Alternatif çevre yolu projesinin hızla devam ettiğini ifade eden Başkan Ekinci, “Bu yol, Sorgun’un ulaşım ağını güçlendirecek ve şehir içi trafiği büyük ölçüde rahatlatacak. Çalışmalarımız planlandığı gibi ilerliyor ve kısa sürede tamamlanması için var gücümüzle çalışıyoruz” dedi.

Ekinci, belediye bünyesinde şehir mobilyalarının üretildiği kademe alanını ziyaret ederek, çalışmaların son durumu hakkında bilgi aldı. "Şehir mobilyalarımızı kendi imkânlarımızla üretmeye devam ediyoruz ve bu alanda büyük mesafe kaydettik" diyen Ekinci, üretilen mobilyaların hem ekonomik hem de estetik anlamda şehre katkı sağladığını vurguladı.

Başkan Ekinci, yürütülen tüm bu projelerde halkın desteğinin büyük önem taşıdığını dile getirerek, “Attığımız her adımda yanımızda olan kıymetli hemşehrilerimize yürekten teşekkür ediyorum. Yüce Rabbimizin izni ve halkımızın desteğiyle Sorgun için kurduğumuz hayalleri bir bir gerçeğe dönüştüreceğiz” şeklinde konuştu.

Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, önümüzdeki dönemde de şehrin kalkınması ve halkın refah seviyesinin yükselmesi adına çalışmalarına hız kesmeden devam edeceklerinin altını çizdi.