Bir yıl aradan sonra yeniden Efeler Ligi’ne dönen ve son topa kadar mücadelesini her maçta ortaya koyan Altekma, ligin ilk yarısında istatistiklere damgasını vurdu.

Efeler Ligi ekiplerinden Altekma, ilk 12 hafta itibarıyla 5 galibiyet 7 mağlubiyet alarak ligin ilk devresini 8. sırada noktaladı. İzmir ekibinin bazı oyuncuları ise yaptıklarıyla istatistiklerle ligde adeta damga vurdu. Altekma’nın Kübalı pasör çaprazı Miguel Gutierrez Suarez (Guti) ‘En skorer oyuncular’ kategorisinde zirvede yer aldı. Başarılı voleybolcu ürettiği toplam 277 sayı ile ilk sırada yer alarak Altekma’nın galibiyetlerinde önemli rol oynadı. Bu oyuncuyu 265 sayıyla Alanya Belediyespor’dan Bardia Saadat ve 258 sayıyla Galatasaray’ın Fransız milli oyuncusu Jean Patry takip etti.

‘En çok blok yapan oyuncular’ sıralamasında ise Altekma’da 5 sezondur görev yapan başarılı orta oyuncu Emir Pınar toplam 33 blok sayısıyla ilk 5 içinde yer aldı. Emir Pınar, 36 blok sayısı üreten Arkas Spor’dan Ertuğrul Gazi Metin, 34 blok yapan Halkbank’tan Mert Matic’in ardından 33 blok sayısı bulunan Galatasaray’dan Jean Patry ile 3. sırayı paylaştı. Böylece Atekmalı oyuncular, bireysel performanslarda ligde öne çıkan oyuncular arasında yer aldı.