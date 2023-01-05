AXA Sigorta Efeler Ligi’nde yer alan Altekma, ikinci devre öncesinde kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. İzmir temsilcisi, son olarak Avşar Maden Suyu Afyon Belediye Yüntaş forması giyen smaçör Kadir Cin’i kadrosuna kattı. 35 yaşındaki tecrübeli oyuncu daha önce Arkas Spor, Ziraat Bankası, İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Spor Toto, Solhanspor ve Afyon Belediye formalarını giydi.

Altay’ın ikinci devre hazırlıkları devam ediyor

Altay’ın ikinci devre hazırlıkları devam ediyor

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.