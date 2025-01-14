Efeler Ligi’nde oynadığı son 2 maçını kazanan Altekma, 3’te 3 yapmak için TÜRŞAD maçında hata yapmak istemiyor.

Efeler Ligi’nde Alanya Belediyespor ve Bursa Büyükşehir Belediyespor’u yenerek ilk 8 içindeki yerine sağlamlaştıran Altekma, bu sezon ilk kez 3’te 3 yapmak için TÜRŞAD maçına odaklandı. İzmir’de 18 Ocak Cumartesi günü rakibini saat 15.00’te konuk etmeye hazırlanan Altekma’da Basın Sözcüsü Cevat Başcı, tüm İzmirli voleybol severleri salona davet etti. Son haftalardaki iyi oyunlarını galibiyetle süslemeyi bildiklerini belirten Başcı, “Taraftarlarımızın vereceği destekle TÜRŞAD’ı yenmek ve üst sıralara tırmanışımızı sürdürmek istiyoruz. Oyuncularımızın çalışma temposu ve kazanma isteği bizleri fazlasıyla mutlu ediyor. Rakibimizi mağlup ederek bu sezon ilk kez 3’te 3 yapmak hedefindeyiz. Ekibimize cumartesi günkü maçta başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.