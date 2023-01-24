Ligde 10 maçtır kaybeden Altekma, Tokat Belediye Plevne karşılaşmasını kazanarak galibiyet hasretini sona erdirirken düşme hattından da kurtulmayı başardı.

Ligde 10 maçtır kaybeden Altekma, Tokat Belediye Plevne karşılaşmasını kazanarak galibiyet hasretini sona erdirirken düşme hattından da kurtulmayı başardı.

Efeler Ligi ekiplerinden Altekma, ligin ilk 5 haftasında 2 galibiyet alsa da; daha sonra galibiyete hasret kaldı. İzmir temsilcisi, bu süreçten sonra çıktığı 10 maçı da kaybederken puan tablosunda da düşme hattına doğru ilerledi. Böylece Altekma, 2 galibiyetle uzun bir süre sondan bir basamak üst olan 13’üncü sırada yer alırken; dün de sonra sırada yer alan Tokat Belediye Plevne ile karşı karşıya geldi. İzmir temsilcisi, birebir rakibi olan Tokat temsilcisini 3-1’lik skorla mağlup etti ve ligde 3 galibiyete ulaşarak düşme hattından kurtuldu.