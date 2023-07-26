Altay’dan alacaklarını tahsil edemeyen ve maaş konusunda da anlaşamayan Mohammad Naderi, İran’ın FC Tractor takımına transfer oldu.

Altay’dan alacaklarını temin edemediği için serbest kalma hakkını kullanan Mohammad Naderi, İran ekibi FC Tractor’e transfer oldu. Yeni sezon hazırlıklarının başlamasıyla önceliğini siyah-beyazlılara veren 26 yaşındaki savunma oyuncusu, İzmir ekibiyle maaş konusunda anlaşma sağlayamadı. Naderi de İran kulüpleriyle masaya oturdu ve FC Tractor’le anlaşıp İran ekibine transfer oldu.