Altay’ın 42 yaşındaki futbolcusu Murat Uluç, Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu’nda Aliağa FK karşısında attığı gollerle, ’Türkiye Kupası tarihinde gol atan en yaşlı futbolcu’ rekorunu tazeledi.

Altay, Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu’nda Aliağa FK’yı 2-1 yenerek bir üst tura çıkmayı başardı. Maça ilk 11’de başlayan Altay’ın 42 yaşındaki futbolcusu Murat Uluç, kaydettiği 2 golle, ’Türkiye Kupası tarihinde gol atan en yaşlı futbolcu’ rekorunu yenilemeyi başardı. Tecrübeli golcü, bu rekoru ilk kez geçtiğimiz sezon Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu maçında Efeler 09 Spor karşısında kırmıştı. Bu sezon 5 resmi maçta süre alan Murat Uluç, iki golünü de kupada kaydetti.

Öte yandan 2018-2019 sezonunda Altay’da futbolu bırakan Murat Uluç, siyah-beyazlılarda yardımcı antrenörlük ve sportif direktörlük yaptı. Uluç, antrenörlüğe devam ederken İzmir ekibinin transfer yasağı nedeniyle yeniden sahalara geri döndü.