Altay’ın başarılı futbolcusu Eren Erdoğan, bu sezon yaptığı 5 asistle takımda en fazla gol pası veren oyuncu konumunda bulunuyor.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altay’ın 21 yaşındaki futbolcusu Eren Erdoğan, takımına verdiği katkıyla dikkat çekiyor. Genç oyuncu, siyah-beyazlı formayla bu sezon 19 maça çıkarken 5 asist, 1 gollük katkı sağladı. Eren; Adanaspor, Sakaryaspor, Bandırmaspor, Keçiörengücü ve Eyüpspor maçlarında 1’er asist yaparken, Boluspor’a karşı da 1 gol kaydetti.

Eren Erdoğan’a, birçok Spor Toto Süper Lig takımının yanı sıra 1. Lig ekiplerinin de ilgi gösterdiği öğrenildi.