Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altay’ın 21 yaşındaki futbolcusu Eren Erdoğan, bu sezon yaptığı 5 asistin yanı sıra kaydettiği 2 golle de 7 gole doğrudan katkı verdi.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altay’ın 2001 doğumlu futbolcusu Eren Erdoğan, bu sezon asistlerinin yanı sıra kaydettiği gollerle de dikkat çekiyor. Başarılı kanat oyuncusu, siyah-beyazlı formayla 28 maça çıkarken 5 asist, 2 gollük katkı sağladı. Eren Erdoğan; Adanaspor, Sakaryaspor, Bandırmaspor, Keçiörengücü ve Eyüpspor maçlarında 1’er asist yaparken, Boluspor ve Denizlispor’a karşı da 1’er gol kaydetti. Genç oyuncu bu performansı ile birçok Spor Toto Süper Lig ve TFF 1. Lig ekibinin radarına girdi.

Öte yandan Eren Erdoğan yaptığı 5 asistle bu sezon takımının en fazla gol pası veren oyuncusu konumunda bulunuyor.