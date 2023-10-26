Altay’ın 22 yaşındaki oyuncusu orta saha oyuncusu Eren Erdoğan, 156 günlük aranın ardından siyah-beyazlı formayla ilk maçına çıktı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Altay’ın 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Eren Erdoğan, yaz döneminde sözleşmesini uzatmaya yanaşmaması nedeniyle kadro dışı bırakılmıştı. Yeni sezonun başlamasıyla birlikte ilk 8 haftada oynanan Şanlıurfaspor, Tuzlaspor, Kocaelispor, Göztepe, Erzurumspor FK, Bodrum FK, Giresunspor ve Ümraniyespor maçlarında forma şansı bulamayan genç oyuncu, geçtiğimiz hafta tekrar yönetimle bir araya gelerek ortak bir zeminde buluşulup kadroya geri döndü. Eren Erdoğan, 3-0 kaybedilen Gençlerbirliği maçına da ilk 11 çıkarak 156 günlük aranın ardından Altay formasına kavuştu. Başkent ekibine karşı 90 dakika forma giyen orta saha oyuncusu müsabakanın uzatma bölümlerinde yerini Özgür Özkaya’ya bıraktı.

Öte yandan geçtiğimiz sezon siyah-beyazlı formayla ligde 29 maça çıkan Eren Erdoğan, 2 gol ve 5 asist yaparak 7 gole doğrudan katkı vermişti.