Altay forması giyen Eren Erdoğan, bu sezon yaptığı 4 asistle takımda en fazla gol pası veren oyuncu konumunda bulunuyor.

Altay forması giyen Eren Erdoğan, bu sezon yaptığı 4 asistle takımda en fazla gol pası veren oyuncu konumunda bulunuyor.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altay’ın 21 yaşındaki futbolcusu Eren Erdoğan, ligde gösterdiği performansla dikkat çekiyor. Başarılı oyuncu, siyah-beyazlı formayla bu sezon 4 asist, 1 gol kaydetti. Eren; Adanaspor, Sakaryaspor, Bandırmaspor ve Keçiörengücü maçlarında 1’er asist yapma başarısı gösterirken, Boluspor’a karşı da 1 gol kaydetti.

Öte yandan Eren’in, birçok Spor Toto Süper Lig takımının da radarında olduğu konuşuluyor.