Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altay’ın genç yıldızı Efe Sarıkaya, siyah-beyazlı ekipte gösterdiği performanstan sonra U19 Milli Takımı’na davet edildi. 17 yaşındaki savunma oyuncusu oyuncu, U19 Milli Takımı’nın 18-23 Aralık 2022 tarihleri arasında Antalya’da yapacağı hazırlık kampı aday kadrosunda olduğu açıklandı.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.