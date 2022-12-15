Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altay’ın genç yıldızı Efe Sarıkaya’nın Türkiye U19 Milli Takımı’nın, Antalya’da yapacağı hazırlık kampı aday kadrosunda yer aldığı açıklandı.
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altay’ın genç yıldızı Efe Sarıkaya’nın Türkiye U19 Milli Takımı’nın, Antalya’da yapacağı hazırlık kampı aday kadrosunda yer aldığı açıklandı.
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altay’ın genç yıldızı Efe Sarıkaya, siyah-beyazlı ekipte gösterdiği performanstan sonra U19 Milli Takımı’na davet edildi. 17 yaşındaki savunma oyuncusu oyuncu, U19 Milli Takımı’nın 18-23 Aralık 2022 tarihleri arasında Antalya’da yapacağı hazırlık kampı aday kadrosunda olduğu açıklandı.
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