İzmir’in köklü kulüplerinden Altay’ın yeni sezon kombineleri satışa çıktı.
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Altay, yeni sezon hazırlıklarını tüm hızıyla sürdürmeye devam ediyor. Yeni sezonun başlamasına kısa bir süre kalırken siyah-beyazlı kulüp tarafından 2023-2024 sezonu kombinelerinin satışa çıktığı duyuruldu. Yapılan açıklamada, “2023-2024 sezonu kombineleri satışa çıktı. Sen de hemen kombineni al, Büyük Altay’ın yanında ol” ifadelerine yer verildi.
Kombine fiyatları şöyle:
Maraton: 914 TL
Numaralı: Bin 914 TL
VIP A: 5 bin TL
VIP B: 10 bin TL
VIP C: 5 bin TL