Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altay’ı, bu sezon takımın tecrübeli iki oyuncusu Marco Paixao ve İbrahim Öztürk attıkları gollerle sırtlamaya devam ediyor. Siyah-beyazlı ekibin bu sezon kaydettiği 18 golün 13’üne bu ikili doğrudan katkı verdi.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altay’ı, bu sezon takımın tecrübeli iki oyuncusu Marco Paixao ve İbrahim Öztürk attıkları gollerle sırtlamaya devam ediyor. Siyah-beyazlı ekibin bu sezon kaydettiği 18 golün 13’üne bu ikili doğrudan katkı verdi.

Spor Toto 1. Lig’de yer alan Altay’ı, takımdaki tecrübeli iki oyuncu verdikleri skor katkısıyla taşımaya devam ediyor. 38 yaşındaki golcü oyuncu Marco Paixao, bu sezon Altay formasıyla 10 gol katkısı verirken, 41 yaşındaki savunmacı İbrahim Öztürk ise 3 gol katkısı verdi. Tecrübeli ikili, siyah-beyazlı ekibin bulduğu 18 golün 13’üne doğrudan katkı vererek takımın büyük oranda gol yükünü çekiyor. Ayrıca Paixao, Spor Toto 1. Lig’de gol krallığı yarışında attığı 10 golle Sakaryaspor forması giyen Kabongo Kassongo ile zirveyi paylaşıyor.