Altay, Spor Toto 1. Lig’in son haftasındaki Tuzlaspor maçından önce sahaya ’Büyük Altay, Türkiye’nin Futbolcu Fabrikası’ yazılı pankartla çıktı. Kulübün sosyal medya hesabından paylaşılan bu gönderinin altına bütün akademi oyuncuları ’Biz Büyük Altayız’ yazarak siyah-beyaz kalpler ile yorumda bulundu.

Spor Toto 1. Lig’in son haftasında Tuzlaspor’la karşılaşan Altay, sahaya ’Büyük Altay, Türkiye’nin Futbolcu Fabrikası’ yazılı pankartla çıktı. Siyah-beyazlı kulüp bu anı ölümsüzleştirip karşılaşmadan sonra bu görseli paylaştı. Bu gönderinin de altına bütün akademi oyuncuları ’Biz Büyük Altayız’ yazarak, siyah-beyaz kalpler ile yorumda bulundu. Altay akademi takımından yetişerek, A Takım’da da forma giyen ve şu an da İngiltere Championship ekiplerinden West Bromwich Albion’da top koşturan Okay Yokuşlu ile sene başında Galatasaray’a transfer olan Kazımcan Karataş da ’Tükenmez Bir Kaynak Okuldur Altay" destek oldu.