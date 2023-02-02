Altay, Spor Toto 1. Lig’in 22. haftasında konuk edeceği Adanaspor’la kritik bir maça çıkacak. Siyah-beyazlı ekip, 19 puanla 13. sırada yer alırken, Adanaspor ise 22 puanla 12. basamakta bulunuyor.

Altay, Spor Toto 1. Lig’in 22. haftasında konuk edeceği Adanaspor’la kritik bir maça çıkacak. Siyah-beyazlı ekip, 19 puanla 13. sırada yer alırken, Adanaspor ise 22 puanla 12. basamakta bulunuyor.

Spor Toto 1. Lig’in 22. haftasında Altay, Adanaspor’u konuk edecek. Bu karşılaşma yarın saat 20.00’de başlayacak. Mücadele öncesinde Altay, 19 puanla düşme hattının iki basamak üstü olan 13. sırada yer alırken, Adanaspor ise 22 puanla Altay’ın hemen önünde bulunuyor. Zorlu müsabakayı kaybeden takım, düşme hattına biraz daha yaklaşacakken, kazanan takım ise yukarılara doğru tırmanıp birebir olan rakibini geride bırakmış olacak. Bu sebeple maça 6 puan değerinde bakılıyor. Öte yandan Altay, Adanaspor’la oynadığı son 7 karşılaşmada 4 galibiyet, 3 beraberlik elde etti.