Spor Toto 1. Lig’de 3 maçlık deplasman serüveninden sonra evine dönen Altay, yarın saat 16.00’da Manisa FK ile Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu’nda karşılaşacak.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altay, 28. hafta mücadelesinde yarın Manisa FK’yı konuk edecek. Zorlu müsabaka saat 16.00’da başlayacak ve Trabzon bölgesinden Alpaslan Şen yönetecek. Karşılaşma öncesinde Altay 25 puanla 13. sırada yer alırken, Manisa FK ise 39 puanla 8. basamakta bulunuyor. Farklı iki hedefte olan iki takımdan Manisa ekibi, play-off hattı için mutlak 3 puanla evine dönmek istiyor, Altay ise alt sıralardan kurtulmak için galibiyet alıp üst sıralara çıkmak istiyor.

Tuna Üzümcü ikinci galibiyetini tatmak istiyor

Teknik Direktör Sinan Kaloğlu ile yollar ayrıldıktan sonra geçen takımın başına geçen Tuna Üzümcü, ilk maçına 24. haftada deplasmanda oynanan Bodrumspor karşılaşmasıyla çıkıp 3-0’lık yenilgi almıştı. Sonraki haftayı Yeni Malatyaspor’la oynayan siyah-beyazlılar, müsabakayı 3-0 hükmen kazanmıştı. Üzümcü, ikinci sınavında ise 26. haftada şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olan Eyüpspor ile deplasmanda karşılaştı ve zorlu mücadeleyi 1-0 kazanarak önemli bir üç puan aldı. 40 yaşındaki çalıştırıcı, Manisa FK maçından önceki son maçında ise yine Çaykur Rizespor’a konuk oldu ve karşılaşmadan 3-1’lik mağlubiyetle ayrılan taraf oldu.