İzmir’in köklü kulüplerinden Altay, devre arasının hazırlıklarını Antalya’da sürdürmeye devam ediyor. Siyah-beyazlılar, bu sabah gerçekleştirdiği antrenmanın ilk bölümünde denge ve koordinasyon çalışmaları, ikinci bölümünde ise patlayıcı kuvvet çalışmaları gerçekleştirdi. Öte yandan Altay, ikinci devrenin ilk maçında 14 Ocak Cumartesi günü Samsunspor’a konuk olacak.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altay, ikinci yarının hazırlıklarına Antalya kampında gerçekleştirdiği antrenmanlarla devam ediyor.

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi’nde ikinci devre bu hafta sonu başlıyor

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi’nde ikinci devre bu hafta sonu başlıyor

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