Spor Toto 1’inci Lig ekiplerinden Altay, devrenin son maçında Tuzlaspor’u mağlup edip araya 3 puanla girerek play-off hesapları yapmak istiyor.

Spor Toto 1’inci Lig ekiplerinden Altay, devrenin son maçında Tuzlaspor’u mağlup edip araya 3 puanla girerek play-off hesapları yapmak istiyor.

Spor Toto 1’inci Lig’de yer alan Altay, yarın deplasmanda Tuzlaspor ile karşı karşıya gelecek. Müsabaka, Sancaktepe 15 Temmuz Stadyumu’nda saat 13.30’da başlayacak. Bu zorlu müsabakayı İstanbul bölgesinden Abdullah Buğra Taşkınsoy yönetecek. İzmir temsilcisi, ligde oynadığı son maçta şok bir sonuçla Denizlispor’a 2-1 mağlup oldu ve ligdeki 7 maçlık yenilmezlik serisi son buldu.Siyah-beyazlılar, ligde topladığı 21 puanla 12. sırada yer alıyor.