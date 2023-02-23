Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altay, geçtiğimiz ay alacakları için FIFA’ya başvuran 3 yabancı oyuncusunu, Galatasaray’a transfer olan Kazımcan Karataş’ın bonservisinden gelen ikinci taksitle kadrosunda tuttuğu öğrenildi.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altay, geçtiğimiz ay alacakları için FIFA’ya başvuran 3 yabancı oyuncusunu, Galatasaray’a transfer olan Kazımcan Karataş’ın bonservisinden gelen ikinci taksitle kadrosunda tuttuğu öğrenildi.

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Geçtiğimiz aylarda büyük bir şok yaşan Altay’da 3 yabancı oyuncu alacaklarını temin edemediği için kulübü FIFA’ya şikayet etmişti. Kaynak arayan siyah-beyazlıların imdadına Galatasaray yetişti. Yaz transfer döneminde İzmir ekibinden sol bek Kazımcan Karataş’ı kadrosuna katan Galatasaray, 20 yaşındaki oyuncunun bonservis bedeli için siyah-beyazlı kulübe ilk olarak 10 milyon TL yatırmıştı. Sarı-kırmızılıların ikinci taksit olarak da 10 milyon TL daha göndermesiyle Altay yönetimi, takımdan ayrılma tehlikesi olan Marco Paixao, Mohammad Naderi ve Eric Björkander’in ödemelerini gerçekleştirdi. Böylece siyah-beyazlılar rahat bir nefes aldı.