Trendyol 1. Lig ekiplerinden Altay, Ankara’da oynayacağı Gençlerbirliği karşılaşmasından önce Cumhuriyet’in 100. yılı anısına Anıtkabir’i ziyaret etti.

Altay, Trendyol 1. Lig’in 9. haftasında bu akşam saat 20.00’de Gençlerbirliği’ne konuk olacak. Havayoluyla Ankara’ya giden siyah-beyazlılar, ilk olarak Cumhuriyet’in 100. yılı anısına Anıtkabir’i ziyaret etti. Daha sonra oyuncular ve teknik heyet Anıtkabir’i gezdi ve son olarak da toplu bir fotoğraf çekildi. Kulüpten de bu ziyaretle ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Kulübümüz; Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün camiamıza gururların en büyüğünü yaşattığı Altay Spor Kulübü ziyaretinin 98. yıl dönümü ve büyük bir coşkuyla hep birlikte kutlayacağımız bağımsızlığımızın simgesi olan Cumhuriyetimizin ilanının 100. yıl dönümü öncesinde Ulu Önderimizin huzurundaydı.

Kurulduğumuz günden beri temsil ettiğimiz değerlerle, Cumhuriyetimizin 100. yılında da açmış olduğunuz yolda, gösterdiğiniz hedeflere ilerliyoruz. Cumhuriyetimizin her zaman savunucusu olacak olan Cumhuriyetin Kulübü Altay, teknik ve idari kadrosu, sporcuları, personelleri ile birlikte Cumhuriyet’in 100. yılı anısına bugün Anıtkabir’i ziyaret ederek Atasının huzuruna çıktı. Başta Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi saygı, rahmet ve minnetle anıyoruz. Büyük Altay camiası olarak Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün gösterdiği ilkeler ışığında yürümeye devam ediyoruz.”