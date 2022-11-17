Spor Toto 1. Lig’de yer alan Altay’da, son haftalardaki başarılı sonuçlardan sonra yüzler gülmeye başladı. Ligin ilk 3 haftasında üst üste mağlup olan siyah-beyazlılar, son 5 haftada ise mağlubiyet yüzü görmedi.

Spor Toto 1. Lig’de yer alan Altay’da, son haftalardaki başarılı sonuçlardan sonra yüzler gülmeye başladı. Ligin ilk 3 haftasında üst üste mağlup olan siyah-beyazlılar, son 5 haftada ise mağlubiyet yüzü görmedi.

Spor Toto 1. Lig’de sezona kötü bir giriş yapan Altay, ligin ilk 3 haftasında Samsunspor, Pendikspor ve Ankara Keçiörengücü müsabakalarından mağlubiyetle ayrılmıştı. Ligdeki ilk galibiyetini ise 4. haftada Bodrumspor’a karşı almıştı. Bu maçtan sonra tekrar galibiyete hasret kalan siyah-beyazlı ekip, 5 haftalık aradan sonra Sakaryaspor deplasmanında galibiyet hasretini dindirmişti. Son 5 haftada 2 galibiyet 3 beraberlik alan İzmir temsilcisine bu sonuçlar pozitif etki etti.

Tesislerde şölen havası

Altay, Spor Toto 1. Lig’in 14. haftasında 21 Kasım Pazartesi günü Gençlerbirliği ile karşı karşıya gelecek. Mücadele Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu’nda oynanacak. Siyah-beyazlı ekip, bu müsabakanın hazırlıklarını tesislerde gerçekleştirirken, Altaylı oyuncuların mutluluğu gözlerden kaçmadı. Takımda 11’de oynayan, oynamayan tüm oyuncuların neşeyle sürdürdüğü idmanda, son haftalardaki başarının oyunculara pozitif bir etki ettiği bariz bir şekilde görüldü. Antrenmanda yapılan maçta ise kazanan takım galibiyet pozu vererek mutluluklarını yaşadı.