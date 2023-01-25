Mohammad Naderi, bu sezon Altay formasıyla 18 maça çıkarken, gol ve asist katkısı veremedi.

Spor Toto 1. Lig’in 21. haftasında Altay’ın, Pendikspor’a 4-1 mağlup olduğu karşılaşmada sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan Naderi, morallaei bozmuştu. Mücadelenin hemen ardından yapılan kontroller sonrasında 26 yaşındaki futbolcunun hafta sonu oynanacak Ankara Keçiörengücü müsabakasında şans verilmesi halinde forma giyebileceği öğrenildi.

Altay’ın, Pendikspor ile oynadığı maçta sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan Mohammad Naderi’nin, hafta sonunda oynanacak Keçiörengücü müsabakasında forma giyebileceği öğrenildi.

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