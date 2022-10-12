Karşılaşma öncesinde Altay’da hazırlıklar sürüyor. Bugün öğle saatlerinde Gaziemir Vali Kutlu Aktaş Tesisleri’nde bir antrenman daha gerçekleştiren siyah-beyazlı ekipte, ısınma hareketlerinin ardından 5’e 2 top kapma çalışması gerçekleştirdi. Daha sonra şut çalışması yapan İzmir temsilcisi, antrenmanı tamamladı.

Altay, Spor Toto 1. Lig’in 9. haftasında deplasmanda oynayacağı Manisa FK maçının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

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