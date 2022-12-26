İzmir’in köklü kulüplerinden Altay, maddi imkansızlıklardan dolayı Kadın Futbol Takımı’nın Kadınlar Süper Ligi’nden çekildiğini duyurdu.

İzmir’in köklü kulüplerinden Altay, maddi imkansızlıklardan dolayı Kadın Futbol Takımı’nın Kadınlar Süper Ligi’nden çekildiğini duyurdu.

Altay Kadın Futbol Takımı, maddi imkansızlıklardan dolayı Kadınlar Süper Ligi’nden çekilmek zorunda kaldı. Bu durum hakkında Altay Kadın Futbol Takımı’nın sosyal medya hesaplarından bir açıklama yayımlandı:

“A takımımızın yönetim kurulu kararı sonucunda maddi imkansızlıklar ve kısa vadede bir kaynak üretilmeyecek durumda olması sebebiyle ligden çekilme kararı aldığını üzülerek camia ve kamuoyunun bilgisine sunarız.

Büyük emekler ve fedakarlıklar sonucu 1.5 yıl sene Türkiye Kadın Futbol Süper Ligi’nde mücadele eden takımımız için bugüne kadar elini taşın altına koyan herkese teşekkürü borç biliriz.

Şubemiz bu karar sonrasında altyapı, spor okulu çalışmalarına devam ederek planlı ve sistemli bir şekilde Türkiye liglerine geri dönmeyi amaçlayacaktır."