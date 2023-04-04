Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altay, son iki haftada aldığı galibiyetlerle düşme potasından uzaklaşıp rahat bir nefes aldı.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altay, ligin son iki haftasında gösterdiği performansla düşme hattından uzaklaştı. İzmir temsilcisi, 29. hafta mücadelesinde ilk olarak alt sıralardaki bire bir rakibi olan Erzurumspor FK ile karşı karşıya gelmiş, siyah-beyazlılar, gol düellosuna dönüşen karşılaşmayı 4-2 kazanıp 3 puanı hanesine yazdırmıştı. İzmir temsilcisi 30. hafta karşılaşmasında da şampiyonluk mücadelesi veren Sakaryaspor’u konuk etti. Altay, 23. dakikada 10 kişi kalan rakibini 3-1 mağlup edip puanını 30’a çıkardı.

Bu sonuçlarla birlikte siyah-beyazlılar, düşme hattının son basamağındaki Gençlerbirliği ile arasındaki puanı 9’a çıkarttı ve rahat bir nefes almış oldu. Altay’ın yeni teknik direktörü Tuna Üzümcü de böylelikle hükmen galibiyet alınan Yeni Malatyaspor maçı dışında Eyüpspor, Erzurumspor FK ve Sakaryaspor galibiyetleriyle takımına toplamda 12 puan kazandırmış oldu.

Öte yandan Altay, 9 Nisan Pazar günü Bandırmaspor’a konuk olacak. Siyah-beyazlı taraftarların, bu zorlu deplasmanda kendilerine ayrılan biletlerin hepsini kısa sürede tüketmesi bekleniyor.