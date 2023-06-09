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Altay’da, Ayhan Dündar’ın başkanlığındaki yönetim kurulunun görev dağılımı belli oldu.

Altay’da ,5 Haziran Pazartesi günü Atatürk Stadyumu içerisinde bulunan İzmir Faal Futbol Hakemleri Derneği Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen genel kurul sonrası Ayhan Dündar tekrar başkanlık görevine getirilmişti. Siyah-beyazlı yönetim, gerçekleştirdiği ilk toplantısında görev dağılımını belirleyerek çalışmalarına tüm hızıyla başladı.

Altay’ın yönetim kurulu ve görev dağılımı şu şekilde:

Ayhan Dündar: Başkan

Ercan Türkoğlu: Başkan Yardımcısı

Murat Pervane: Başkan Yardımcısı

Arzu Külahçıoğlu Altıntoz: Genel Sekreter ve Basın Sözcüsü

Cemil Kaya: Sayman

Süleyman Özkaral: Profesyonel Şube Sorumlusu

Aşkın Yenilmez: Taraftar Sorumlusu

Ali Oğuz Yavaş: Altyapı Sorumlusu

İhsan Saraç: Lisanslı Ürün ve Sponsorluk Sorumlusu

Fuat Ocakoğlu: Kurumsal İletişim Sorumlusu

Cem Kayacan: Kurumsal İletişim Sorumlusu

Berk Hızlıateş: Kurumsal İletişim Sorumlusu

Yağız Ergün: Amatör Şubeler Sorumlusu

Aybora Kıvılcım: Amatör Şubeler Sorumlusu

Fatih Sadıkay: Hukuk İşleri Sorumlusu