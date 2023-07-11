Altay’da alacaklarını temin edemediği için boşa çıkan Eric Björkander, tekrar siyah-beyazlı kulüple masaya oturdu. Oyuncunun istediği ve kulübün vereceği maaş arasında büyük bir fark oluşunca taraflar masadan kalktı.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altay’a 2021-2022 sezonunda İsveç’in Mjallby takımından transfer olan Eric Björkander, siyah-beyazlı kulüple 56 maça çıkma başarısı gösterdi. Bu süreçte 2 de gol kaydeden 27 yaşındaki savuma oyuncusu, 10 da sarı kart gördü. Altay’da iki sezon geçiren Björkander, geçtiğimiz günlerde kulüpten alacaklarını temin edemediği için serbest kalma hakkını kullandı. Yeni sezon hazırlıklarının başlamasıyla başka bir kulüple de henüz anlaşamayan İsveçli stoper, tekrar Altay’la masaya oturdu ve oyuncunun menajerinin talep ettiği maaş ile Altay’ın verebileceği ücretin arasında büyük bir fark olunca taraflar anlaşma sağlayamadı. Farklı kulüplerle de görüşen Björkander’in menajeri, oyuncuya kulüp bulamaması durumunda İzmir temsilcisiyle tekrar masaya oturması bekleniyor.