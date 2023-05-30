Taraftarlar, Florya Metin Oktay Tesisleri içinde takımı bekliyor Taraftarlar, Florya Metin Oktay Tesisleri içinde takımı bekliyor

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altay’da kaleyi sakatlık yaşayan Ozan Evrim Özenç’ten devralan Eren Karataş, gösterdiği performansla siyah-beyazlı camiayı mutlu etti.

Altay’da kaleyi Ozan Evrim Özenç’den devralan 21 yaşındaki kaleci Eren Karataş, gösterdiği performansla göz doldurdu. Bu sezon 13 lig, 1 de Türkiye Kupası maçına çıkan siyah-beyazlıların genç file bekçisi, bu maçlarda 18 gol yerken 5 maçta da kalesini gole kapatmayı başardı. Durum böyle olunca Eren Karataş’ın bu performansı İzmir temsilcisinde mutluluğa sebep oldu.

Öte yandan Eren Karataş, siyah-beyazlılarda A takım formasıyla ilk kez maça çıktı. Eren, 2021-2022 sezonunda kiralık olarak oynadığı Bergama Belediyespor’la ilk profesyonel maçlarına da çıkma başarısı göstermişti.