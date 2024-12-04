Altay, İnegölspor müsabakasında sakatlanan Ceyhun Gülselam’ın yapılan tetkikler sonucunda ön çapraz bağlarında kopma tespit edildiğini duyurdu.

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altay’da Ceyhun Gülselam üzüntüsü yaşanıyor. Hafta sonu oynanan İnegölspor maçında sakatlanan 36 yaşındaki orta saha oyuncusunun, ön çapraz bağlarında kopma tespit edildiği bildirildi. Konuyla ilgili siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "30.11 2024 tarihinde oynanan Altay - İnegölspor müsabakasında sakatlık yaşayan oyuncumuz Ceyhun Gülselam’ın yapılan tetkikleri sonucunda ön çapraz bağ kopması teşhisi konmuştur. Futbolcumuz Ceyhun Gülselam önümüzdeki günlerde ameliyat olacak olup ameliyatı sonrasında uygulanacak programla tedavisi sürdürülecektir. Futbolcumuz Ceyhun Gülselam’a geçmiş olsun dileklerimizi sunarız" ifadeleri kullanıldı.

Ceyhun Gülselam da sakatlığının ardından yaptığı açıklamada, "Maalesef, son oynadığımız maçta yaşadığım talihsiz sakatlık sonucu çapraz bağlarımda ciddi bir hasar oluştuğunu bugün çekilen MR sonucumda öğrenmiş bulunuyorum. Doktorlarımızın tavsiyeleri doğrultusunda sahalardan bir süre uzak kalmam gerekecek. Ancak, bu süreçte takımımın ve takım arkadaşlarımın her zaman yanında olacağım. Tedavi sürecinde desteğiniz ve dualarınız benim için çok kıymetli. Destekleriniz için teşekkür ederim" dedi.

36 yaşındaki futbolcu, bu sezon forma giydiği 10 maçta 2 gol kaydetti.