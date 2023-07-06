Altay, Özgür Özkaya ve Ceyhun Gülselam’ın sözleşmesinin 2024-2025 sezonu sonuna kadar uzatıldığını duyurdu.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altay’a eski futbolcularına olan borçları nedeniyle FIFA tarafından 2021-2022 sezonunun devre arasında transfer yasağı getirilmişti. Durum böyle olunca İzmir temsilcisi yeni sezon öncesinde iç transfer çalışmalarına hız verdi. Siyah-beyazlı tecrübeli oyuncu Ceyhun Gülselam ve Özgür Özkaya’nın sözleşmelerinin 2024-2025 sezonu sonuna kadar uzatıldığını sosyal medya hesaplarından duyurdu. Ceyhun Gülselam, geçtiğimiz sezon Altay formasıyla 31 maça çıkarken, 3 gol, 4 asistlik katkı verdi. Özgür Özkaya ise geçen sezon siyah-beyazlı formayla 16 maçta görev aldı ve 2 asistlik performans sergiledi.

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Öte yandan Altay’da Mohammad Naderi, Marco Paixao ve Eric Björkander’in durumu ise belirsizliğini korumaya devam ediyor.