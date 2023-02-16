Altay’da kadro dışı olan Arda Gezer, yönetimle anlaşarak 3 yıllık sözleşme imzaladı ve takıma geri döndü.

Altay’da kadro dışı olan Arda Gezer, yönetimle anlaşarak 3 yıllık sözleşme imzaladı ve takıma geri döndü.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altay’da, Arda Gezer gelişmesi yaşanıyor. İzmir ekininin altyapısından yetişen ve sezon sonu bitecek olan sözleşmesini uzatmaması nedeniyle kadro dışı kalan 20 yaşındaki oyuncu, siyah-beyazlı kulüple gerçekleştirilen görüşmede olumlu sonuç çıkınca 3 yıllık sözleşmeye imza attı. Ayrıca orta saha oyuncusunun bugün yapılan antrenmanda takımla birlikte çalışmalara da başladığı öğrenildi.