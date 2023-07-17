Yeni sezon hazırlıklarını Afyon’da sürdüren Altay’da, siyah-beyazlı futbolcuların performansı teknik heyeti mutlu ederken, oyuncuların da moralli görüntüsü dikkatlerden kaçmadı.

Geçtiğimiz sezon ligde sıkıntılı günler yaşayan Trendyol 1. Lig ekibi Altay, son haftalarda düşme hattından uzaklaşıp ligi 41 puanla 12. sırada tamamlamayı başardı. Yeni sezon öncesinde Teknik Direktör Tuna Üzümcü ile yola devam etme kararı alan İzmir temsilcisi, 2023-2024 sezonu hazırlıklarını Afyon’da sürdürmeye devam ediyor. Kampta gerçekleştirilen antrenmanlarda oyuncuların performansı teknik heyeti mutlu ederken, futbolcuların istekli oluşları ve neşeli görüntüleri de dikkatleri çeken bir diğer detay oldu.