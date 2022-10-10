Uzun yıllar sonra voleybol branşında profesyonel liglere geri dönen Altay Voleybol, TVF Kadınlar 2. Ligi’nde sezona galibiyetle başladı.

Uzun yıllar sonra voleybol branşında profesyonel liglere geri dönen Altay Voleybol, TVF Kadınlar 2. Ligi’nde sezona galibiyetle başladı.

Uzun yıllar sonra salona dönen Altay Voleybol, TVF Kadınlar 2. Ligi’ndeki sezonun ilk maçında Torbalı 7 Eylül Spor Salonu’nda, Özay Gençlik Spor Kulübü’ne konuk oldu. Maça hızlı başlayan Altay, etkili oyunuyla 16-25, 16-25 ve 8-25’lik setlerle mücadeleyi 3-0 kazandı.

Altay voleybol takımımın sezon açılış maçına katılan Kulüp Başkanı Ayhan Dündar, müsabaka sonunda yaptığı açıklamada, “Kızlarımızın ilk maçında yanında olmak, o heyecanı yaşamak istedim. Kadın futbol takımımız, voleybol takımımız ve bu iki branşın alt yapı spor okullarında kızlarımızın sayısının çoğalması bizleri gururlandırıyor. Kız çocuklarımıza, kadınlarımıza sporun ve hayatın her anında değer vermeye, onlarla beraber yol yürümeye devam edeceğiz. Voleybol şubemizde emeği olan herkese teşekkür ediyor, galibiyet için kızlarımızı, evlatlarımızı tebrik ediyorum” dedi.

Altay Voleybol Şube Başkanı Hasan Tahsin Karahan ise, “Uzun yıllardır voleybol şubesini yaşatmaya, Altay’ın spor kulübü olduğunu tekrar herkese hatırlatmaya var gücümüzle çabalıyoruz. Bu noktada kulübümüz ile sürekli temas halindeyiz. Bizlere çok destek oluyorlar. Aynı şekilde camiamız da voleybol şubemizi bağrına bastı. İlk karşılaşmamızda kazandığımız için kızlarımızı, teknik heyetimizi ve tüm emeği geçenleri tebrik ediyorum” diye konuştu.