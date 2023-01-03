İzmir’in köklü kulüplerinden Altay ve Göztepe, kampa girdiği Antalya’da antrenmanlara başladı.

İzmir’in köklü kulüplerinden Altay ve Göztepe, kampa girdiği Antalya’da antrenmanlara başladı.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altay ve Göztepe, ikinci devre için Antalya’da kampa girdi. İki kulüpte sezonun kalan kısmı için çalışmalarına resmen başladı.

Siyah-beyazlılar, ısınma hareketleri ve kondisyon ağırlıklı çalışmalar yaparken, sarı-kırmızılı ekip ilk bölümde 5’e 2 pas ve top kapma çalışması, ikinci bölümde ise dar alanda oyun gerçekleştirdi.