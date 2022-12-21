Zorlu müsabaka öncesinde Altay’da hazırlıklar devam ediyor. Gaziemir Vali Kutlu Aktaş Tesisleri’nde gerçekleşen antrenmanda futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından, pas çalışması yaptı ve günü çift kale maçla tamamladı.

Altay, Spor Toto 1. Lig’in 19. haftasında deplasmanda oynayacağı Tuzlaspor maçının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

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