Zorlu müsabaka öncesinde Altay’da hazırlıklar devam ediyor. Gaziemir Vali Kutlu Aktaş Tesisleri’nde gerçekleşen antrenmanda futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından dayanıklılık ve pas çalışması yaptı.

Altay, Spor Toto 1. Lig’in 19. haftasında deplasmanda oynayacağı Tuzlaspor maçının hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

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